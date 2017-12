Paulo Gustavo e marido anunciam que perderam os bebês

Gente , gostaria de dividir com vocês um momento super difícil ! Na semana passada a mamãe de aluguel entrou em trabalho de parto no meio da gestação , quando os bebes ainda não eram viáveis ! Infelizmente não será dessa vez ! Estamos muito tristes , mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais pra frente ! Eu e thales somos muito jovens , saudáveis e nos amamos muito! Portanto, vamos começar tudo de novo ano que vem ! Seremos Pais , mas um pouco mais pra frente! Fiquem com Deus e voltamos muito em breve com boas noticias ! Obrigado pelo carinho de Todos vocês! Deus no comando❤️ Sempre! Paulo Gustavo E Thales Bretas

