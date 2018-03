Paulo Coelho fala de seu 1º livro autobiográfico a Pedro Bial

Pedro Bial foi até a Suíça para entrevistar Paulo Coelho, convidado que vai inaugurar a segunda temporada do talk show da Globo Conversa com Bial, em abril. Na entrevista, o autor de O Alquimista vai falar sobre aquele que considera ser seu primeiro livro autobiográfico, Hippie, que será lançado 31 de maio pela Paralela, selo da Companhia das Letras.

No romance de tons autobiográficos, o personagem principal, Paulo, viverá experiências que o próprio escritor viveu durante uma viagem de trem de Amsterdã a Istambul em 1970. De acordo com Coelho, a ideia da obra é mandar uma mensagem de tolerância a um mundo tão intolerante.

O apresentador também conheceu a mulher do autor, a artista plástica Christina Oiticica, e a fundação em Genebra que leva o nome do casal. O local reúne material sobre a carreira do escritor, como documentos, exemplares de seus livros traduzidos para vários idiomas e objetos pessoais.