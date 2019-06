Paula Fernandes lamenta ausência de Luan em DVD: ‘Coração partido’

A post shared by Luan Santana (@luansantana) on Jun 9, 2019 at 2:32pm PDT

View this post on Instagram

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, não houve cancelamento – a presença dele na apresentação nunca foi confirmada. “A gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD da Paula Fernandes, a quem deseja todo sucesso e as melhores vibrações. (…) O trabalho já está eternizado na canção”, diz a nota da assessoria. “Luan tirou três dias de folga na extensa e lotada agenda e está curtindo com a namorada Jade Magalhães.”

“Estou com o coração partido, sim. Eu estava na expectativa”, disse Paula Fernandes em seu Instagram nesta segunda-feira, 10. O desabafo da cantora foi uma resposta à ausência de Luan Santana no show de gravação de seu DVD, que acontece nesta quarta-feira 12 em Sete Lagoas (MG). A dupla é responsável pela canção Juntos, versão brasileira da música Shallow, que rendeu memes com o refrão “juntos e shallow now” . O cantor embarcou para Buenos Aires ao lado da namorada, Jade Magalhães, neste domingo 9, e não estará no show da colega.

Paula Fernandes, porém, mostrou decepção ao saber da ausência. “Estava muito feliz com a participação dele e acho que vocês sabem muito bem da minha missão musical, como é meu comprometimento com a minha música”, disse em seu Instagram. “Aí me veio na cabeça ‘poxa, eu tenho um batalhão de fãs. Eles que têm que fazer o meu Bradley Cooper (intérprete masculino da música original, com Lady Gaga).”

Apesar da justificativa apresentada pela equipe de Luan Santana, um fato chamou a atenção: o cantor não incluiu Juntos na setlist de seu show no último sábado 8, e, no lugar, preferiu cantar a música original, Shallow – a substituição fez com que os fãs especulassem que talvez os cantores já não estivessem mais tão juntos (e shallow now).