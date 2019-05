Paula Fernandes anuncia versão brasileira de ‘Shallow’

Vencedora do Oscar 2019 como trilha sonora de Nasce Uma Estrela, a canção Shallow ganhará uma versão brasileira pelas mãos da cantora Paula Fernandes. Em uma publicação no Instagram, a sertaneja anunciou que está produzindo uma adaptação em português intitulada Juntos, que foi autorizada por Lady Gaga e fará parte do novo DVD da cantora brasileira. Gaga escreveu a canção junto com Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt e a interpreta no filme, junto com o ator Bradley Cooper.

“Quando ouvi Shallow pela primeira vez, ela já mexeu comigo de imediato. Quis aprender a tocar e a cantar”, escreveu a cantora em sua conta na rede social. “Será uma grande responsabilidade trazer Shallow para a nossa língua, para a nossa história. Nada será igual à obra original, que é simplesmente da maior de todas, Lady Gaga!”

Quem será o “Bradley Cooper brasileiro”, contudo, ainda não foi revelado. Na mesma publicação, a artista afirmou que o nome será revelado em breve, desafiando seus seguidores a darem palpites: “Fica aqui o suspense de quem irá fazer esse dueto comigo… Façam suas apostas!” Nos comentários, o nome que mais aparece é o do cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Leo, mas figuras como Luan Santana e o sertanejo Gustavo Mioto também entraram nas apostas.

Essa não é a primeira vez que Paula lança uma versão brasileira de um hit internacional. Em 2012, a música Long Live, da cantora Taylor Swift, ganhou uma regravação com trechos em português cantados pela mineira.