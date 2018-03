Paul Newman doou metade do salário para Susan Sarandon em 1998

Paul Newman doou metade do seu salário para Susan Sarandon durante as gravações de Fugindo do Passado, em 1998, contou a atriz em entrevista à rádio BBC 5. Segundo ela, o ator ficou indignado ao descobrir que a colega recebia um cachê inferior ao dele, apesar de interpretar uma das protagonistas do longa. A doação foi a solução que o americano encontrou para tentar equilibrar o cachê dos dois.

“Ele se revoltou, e disse: ‘Bom, então eu vou doar para você parte do meu'”, lembrou Susan. “Ele era uma joia rara.” Newman morreu em 2008. Ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme A Cor do Dinheiro, e era conhecido pelo seu forte ativismo político.

A atriz contou que, na época, ela, Paul Newman e Gene Hackman — os três protagonistas — assinaram um contrato que previa que eles deveriam receber o mesmo salário. Durante a filmagem do longa, no entanto, ela descobriu que a paridade salarial era aplicada apenas aos colegas homens.