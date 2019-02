Paul McCartney diz que gosta do One Direction

1. One Direction com a formação atual zoom_out_map 1/28 One Direction com a formação atual (Stephen Lovekin/Getty Images) One Direction com a formação atual

2. O cantor Harry Styles zoom_out_map 2/28 O cantor Harry Styles (Getty Images/VEJA) O cantor Harry Styles

3. Louis Tomlinson zoom_out_map 3/28 Louis Tomlinson (Dave Benett/Getty Images) Louis Tomlinson

4. Cena do clipe de History, do One Direction zoom_out_map 4/28 Cena do clipe de History, do One Direction (VEJA.com/Reprodução) Cena do clipe de History, do One Direction

5. Harry Styles cai no palco em show do One Direction zoom_out_map 5/28 Harry Styles cai no palco em show do One Direction (VEJA.com/Reprodução) Harry Styles cai no palco em show do One Direction

6. A banda One Direction em cena do clipe Drag Me Down zoom_out_map 6/28 A banda One Direction em cena do clipe Drag Me Down (Reprodução/VEJA) A banda One Direction em cena do clipe Drag Me Down

7. Os membros do One Direction zoom_out_map 7/28 Os membros do One Direction (Reprodução) Os membros do One Direction

8. Zayn Malik divulgou que assinou com a RCA via Twitter zoom_out_map 8/28 Zayn Malik divulgou que assinou com a RCA via Twitter (VEJA.com/Reprodução) Zayn Malik divulgou que assinou com a RCA via Twitter

9. Zayn Malik zoom_out_map 9/28 Zayn Malik (Jonathan Short/AP) Zayn Malik

10. Harry Styles levou um tombo em show do One Direction zoom_out_map 10/28 Harry Styles levou um tombo em show do One Direction (Reprodução/VEJA) Harry Styles levou um tombo em show do One Direction

11. One Direction em apresentação no Z100s Jingle Ball, no Madison Square Garden, em Nova York zoom_out_map 11/28 One Direction em apresentação no Z100s Jingle Ball, no Madison Square Garden, em Nova York (Kevin Kane/Getty Images/VEJA) One Direction em apresentação no Z100s Jingle Ball, no Madison Square Garden, em Nova York

12. Integrantes do One Direction em cena do filme This Is Us zoom_out_map 12/28 Integrantes do One Direction em cena do filme This Is Us (Divulgação/VEJA) Integrantes do One Direction em cena do filme This Is Us

13. Integrantes do One Direction em cena do filme This Is Us zoom_out_map 13/28 Integrantes do One Direction em cena do filme This Is Us (Divulgação/VEJA) Integrantes do One Direction em cena do filme This Is Us

14. Banda One Direction em foto de divulgação do filme This Is Us zoom_out_map 14/28 Banda One Direction em foto de divulgação do filme This Is Us (Divulgação/VEJA) Banda One Direction em foto de divulgação do filme This Is Us

15. Integrantes do One Direction em foto divulgação do filme This Is Us zoom_out_map 15/28 Integrantes do One Direction em foto divulgação do filme This Is Us (Divulgação/VEJA) Integrantes do One Direction em foto divulgação do filme This Is Us

16. One Direction e o diretor Morgan Spurlock, do filme This Is Us zoom_out_map 16/28 One Direction e o diretor Morgan Spurlock, do filme This Is Us (Reuters/Suzanne Plunkett/VEJA) One Direction e o diretor Morgan Spurlock, do filme This Is Us

17. One Direction durante à premiação do Teen Choice Award, em Los Angeles zoom_out_map 17/28 One Direction durante à premiação do Teen Choice Award, em Los Angeles (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images/VEJA) One Direction durante à premiação do Teen Choice Award, em Los Angeles

18. Niall Horan, Harry Styles e Zayn Malik, do One Direction, durante show no Brit Awards 2013, em Londres, Inglaterra zoom_out_map 18/28 Niall Horan, Harry Styles e Zayn Malik, do One Direction, durante show no Brit Awards 2013, em Londres, Inglaterra (Matt Kent/Getty Images/VEJA) Niall Horan, Harry Styles e Zayn Malik, do One Direction, durante show no Brit Awards 2013, em Londres, Inglaterra

19. Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Liam Payne, do One Direction, chegam para o NRJ Music Awards 2013, no Palais des Festivals, na França zoom_out_map 19/28 Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Liam Payne, do One Direction, chegam para o NRJ Music Awards 2013, no Palais des Festivals, na França (Francois Durand/Getty Images/VEJA) Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Liam Payne, do One Direction, chegam para o NRJ Music Awards 2013, no Palais des Festivals, na França

20. One Direction durante BAMBI Awards, em Duesseldorf, Alemanha zoom_out_map 20/28 One Direction durante BAMBI Awards, em Duesseldorf, Alemanha (Andreas Rentz/Getty Images/VEJA) One Direction durante BAMBI Awards, em Duesseldorf, Alemanha

21. One Direction posa com prêmio do Brit Awards 2013, em Londres, Inglaterra zoom_out_map 21/28 One Direction posa com prêmio do Brit Awards 2013, em Londres, Inglaterra (Tim Whitby/Getty Images/VEJA) One Direction posa com prêmio do Brit Awards 2013, em Londres, Inglaterra

22. One Direction posa ao lado das estátuas de cera do grupo zoom_out_map 22/28 One Direction posa ao lado das estátuas de cera do grupo (Reprodução/ Twitter Madame Tussauds Londres/VEJA) One Direction posa ao lado das estátuas de cera do grupo

23. Integrantes da banda One Direction no VMA 2012 zoom_out_map 23/28 Integrantes da banda One Direction no VMA 2012 (Kevin Winter/Getty Images/VEJA) Integrantes da banda One Direction no VMA 2012

24. Garotos da banda britânica One Direction, do X-factor, a versão britânica do American Idol zoom_out_map 24/28 Garotos da banda britânica One Direction, do X-factor, a versão britânica do American Idol (Gareth Cattermole/Getty Images/VEJA) Garotos da banda britânica One Direction, do X-factor, a versão britânica do American Idol

25. One Direction durante programa Today, no Rockefeller Plaza, em Nova York zoom_out_map 25/28 One Direction durante programa Today, no Rockefeller Plaza, em Nova York (Slaven Vlasic/Getty Images/VEJA) One Direction durante programa Today, no Rockefeller Plaza, em Nova York

26. Os integrantes da banda britânica One Direction zoom_out_map 26/28 Os integrantes da banda britânica One Direction (Getty Images/VEJA) Os integrantes da banda britânica One Direction

27. Apresentação de Harry Styles da banda One Direction na festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres zoom_out_map 27/28 Apresentação de Harry Styles da banda One Direction na festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres (AFP/VEJA) Apresentação de Harry Styles da banda One Direction na festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres