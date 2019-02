Paul McCartney, Adele e One Direction lideram listas dos músicos mais ricos do Reino Unido

Os cantores Paul McCartney e Adele e a boyband One Direction são os músicos mais ricos do Reino Unido, segundo lista organizada anualmente pelo jornal britânico The Sunday Times e divulgada neste domingo. Paul McCartney lidera o ranking de músicos mais ricos desde 1989, quando a lista foi criada. O ex-Beatle, então com uma fortuna de 80 milhões de libras, já conseguiu aumentar seu montante em 600 milhões e hoje acumula 680 milhões de libras, algo em torno de 2 bilhões de reais.

O compositor teatral Andrew Lloyd Webber e a banda U2 vêm em seguida na lista, com 620 milhões de libras e 520 milhões de libras, respectivamente. O ranking também inclui o cantor Elton John, o casal David e Victoria Beckham e o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger.

Mais jovens – Adele está no topo da lista dos músicos mais jovens, com 30 anos ou menos. A cantora, com apenas 24 anos, já tem uma fortuna de 30 milhões de libras, aproximadamente 91 milhões de reais. Em segundo lugar, está a cantora Cheryl Cole, ex-vocalista da banda Girls Aloud, com uma fortuna de 14 milhões de libras.

A banda One Direction se tornou a boyband mais rica do Reino Unido, com um montante de 25 milhões de libras, ou algo em torno de 76 milhões de reais. Os cinco rapazes tiraram o posto da banda JLS, que estava no topo em 2012, mas agora ficou em segundo lugar, com 24 milhões de libras.

Outros ricos – Além das personalidades da música, o jornal britânico também divulgou a lista geral dos mais ricos. O líder absoluto é o russo Alisher Usmanov, dono de 30% das ações do time de futebol Arsenal, com uma fortuna de 13,3 bilhões de libras, aproximadamente 40,7 bilhões de reais. Em segundo lugar, está o dono da Warner Music Group, Len Blavatnik, com 11 bilhões de libras, ou 33,7 bilhões de reais.

A autora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, a atriz Catherine Zeta-Jones e o marido, Michael Douglas, e o casal Tim Burton e Helena Bonham Carter também fazem parte da lista, com fortunas entre 80 milhões de libras e 560 milhões de libras.