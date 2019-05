Patti Smith fará show pela primeira vez em São Paulo

O Popload Festival anunciou alguns nomes de seu line-up e traz como destaque a cantora americana Patti Smith, que volta ao Brasil após treze anos, mas estará na capital paulista pela primeira vez. O evento será realizado em 15 de novembro, no Memorial da América Latina, na Zona Oeste.

Junto com o nome da cantora, poeta, fotógrafa, escritora, compositora e musicista, também se apresentarão Beirut, The Raconteurs, Hot Chip, Little Simz, Khruangbin e Luedji Luna.

Os ingressos custam entre 190 reais (meia-entrada, pista, primeiro lote) e 800 reais (inteira, pista premium) e já estão à venda no site www.ticketload.com.

Patti Smith é uma das mais criativas e agressivas poetas do rock ‘n’ roll. Seu álbum Horses, de 1975, é um marco em que ela cavou suas diversas influências, como Jim Morrison e o Velvet Underground, para misturar o spoken word (quando as letras das músicas são declamadas, e não cantadas) com o punk rock que testemunhava surgir nas ruas de Manhattan.