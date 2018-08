Patricia Pillar nega que irá fazer campanha para Ciro Gomes

Patricia Pillar negou as notícias de que participará da campanha do ex-marido Ciro Gomes, candidato à Presidência pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Rumores surgiram dizendo que a atriz participaria da campanha do político e que organizaria um evento para reunir membros da classe artística, que poderiam apoiar Gomes. A assessoria de Patricia reforça que a informação não procede.

“Eu e o Ciro somos amigos e torço por ele”, afirmou a atriz a VEJA, durante um evento de divulgação do seu novo filme, Unicórnio. Patricia e Gomes anunciaram a separação em 2012. Os dois foram casados por mais de doze anos e não estavam mais juntos desde dezembro de 2010.

O candidato foi acusado de machismo em 2002, quando concorria à Presidência, ao afirmar durante entrevista que o papel da então esposa em sua campanha era de “dormir” com ele. Patricia já afirmou diversas vezes que não considera o ex-marido machista pelo deslize. “Receber perguntas sobre ele não me incomoda, porque estou falando de algo da minha vida”, ressaltou a atriz para VEJA.