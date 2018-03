Participante é expulso de reality da MTV por agressão

O reality show Are You The One? Brasil, da MTV, teve a eliminação imprevista de um de seus participantes: o modelo Lucas Viana foi expulso do programa após agredir Jonas Paiva, outro participante. A briga e suas motivações serão apresentadas ao público no episódio de quinta-feira.

Lucas entrou em uma discussão com a participante Tuka Matos após ela revelar às outras mulheres do programa uma conversa que teve com ele sobre a participante Natália Cavalcanti. Jonas interveio e se desentendeu com Lucas, que estava bêbado. Este último, então, tentou aplicar um golpe de estrangulamento no colega, o que fez com que a equipe da produção entrasse no quarto onde eles estavam para separá-los.

A MTV informou à reportagem que Lucas Viana foi eliminado “em razão de descumprimento de obrigação contratual, por parte do participante”. “Lucas foi autor de um ato de agressão física durante as gravações, mesmo sabendo que se tratava de uma violação que implicaria na sua retirada imediata da casa e consequente eliminação do programa”, disse a emissora.

Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da atração. A emissora não divulgou quem ocupará o lugar de Lucas Viana no reality.