Paris Jackson sobre bissexualidade: ‘Amo pessoas. Então não me rotulem’

Paris Jackson, 20 anos, voltou a falar sobre sua sexualidade, após a internet ser tomada por notícias de que ela havia se assumido bissexual. A modelo e filha de Michael Jackson relembrou no Instagram que, na verdade, ela assumiu ter interesse por garotas desde os 14 anos de idade.

“Eu paço parte da comunidade LGBTQ+. Eu já havia dito que achei uma mulher atraente pela primeira vez aos 8 anos. Existem várias fotos minhas beijando garotas espalhadas pela internet. Então, por que tem gente dizendo que isso é novidade?”, questionou a moça. “E eu não sou ‘bissexual’”, reforçou. “Eu simplesmente amo pessoas pelo que elas são. Eu não me rotulo. Então não me rotulem também. Obrigada.”

Paris falou abertamente sobre o assunto em janeiro, para a revista Rolling Stone, quando afirmou que o pai criou em casa um ambiente de tolerância. “Ele me criou com a mente aberta. Aos 8 anos me apaixonei por uma mulher que estampava a capa de uma revista. Em vez de brigar comigo, como muitos pais fariam, ele brincou: ‘olha, você arranjou uma namorada’”, conta a jovem que, recentemente, foi vista em diversas ocasiões com a modelo Cara Delevigne, que também é bissexual.