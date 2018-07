Paris Jackson avança como atriz com papel de cantora em ‘Space Between’

Paris Jackson, filha do cantor pop Michael Jackson, interpretará a uma cantora no filme independente The Space Between. Aos 20 anos, Paris atuará ao lado de Jackson White, que participou das séries The Middle: Uma Família Perdida no Meio do Nada e SEAL Team, e de Kelsey Grammer, o famoso protagonista de Frasier.

The Space Between centra-se em Charlie Porter (White), um jovem que tenta abrir caminho na indústria musical de Los Angeles e é encarregado de lidar com o contrato de Micky Adams (Grammer), um antigo astro do rock. Paris Jackson fará a personagem Cory, uma cantora que sonha com triunfar nos palcos.

Rachel Winter, indicada ao Oscar de melhor filme por seu trabalho como produtora em Clube de Compras Dallas (2013), vai estrear como diretora no longa, que é ambientado no mundo da música.

Após estrear no ano passado como atriz, participando de vários capítulos da série Star, Paris Jackson conseguiu recentemente um pequeno papel em Gringo: Vivo ou Morto (2018), uma comédia protagonizada por Charlize Theron, David Oyelowo e Joel Edgerton.