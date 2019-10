Pare, senão a caveira atira: Iron Maiden visita clube de tiro em São Paulo

Nem só de rock pesado vive o Iron Maiden. Na quarta-feira passada, o guitarrista Janick Gers e o vocalista Bruce Dickinson visitaram um clube de tiro localizado na zona leste de São Paulo. A dupla prestigiou, de surpresa, uma reunião armamentista. Dickinson e Gers deram alguns tiros (e a pontaria do guitarrista foi muito elogiada pelos responsáveis do estabelecimento) e depois tomaram uma cerveja com a equipe do clube. Em homenagem aos roqueiros, será construída uma cabine de tiro especial, batizada de Iron Maiden, e que conterá artigos autografados por Dickinson e Gers.