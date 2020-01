‘Parasita’: filme coreano faz história ao vencer prêmio principal do SAG

Um dos grandes destaques do cinema mundial em 2019 é Parasita. O filme coreano despontou depois de levar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em maio, e, de lá para cá, levou o Globo de Ouro para melhor filme estrangeiro, seis indicações ao Oscar (incluindo melhor filme e melhor diretor) e, na noite do domingo, 19, fez história ao se tornar o primeiro filme estrangeiro a vencer o prêmio mais importante do SAG Awards, entregue pelo Sindicato de Atores de Hollywood.

Conhecido como um grande termômetro do Oscar, principalmente nas categorias que premiam os melhores atores e atrizes, Parasita foi contemplado com o prêmio de melhor elenco – o mais importante da noite. O filme de Bong Joon Ho desbancou grandes produções como Era uma Vez em… Hollywood e O Irlandês.

Leia a crítica de Isabela Boscov sobre Parasita clicando aqui.

Nos últimos dois anos, o vencedor do SAG na categoria de elenco não acabou levando o Oscar de melhor filme: Pantera Negra no ano passado e Três Anúncios Para um Crime em 2018. 1917, um dos favoritos este ano, nem foi indicado a melhor elenco este ano. Mesmo assim, com a mais nova vitória, Parasita se coloca no hall dos filmes com grandes chances de surpreender no Oscar.

Ao subir no palco para apresentar o longa, o elenco foi aplaudido de pé por grandes nomes do cinema, como Nicole Kidman, Patricia Arquette, Brad Pitt e Joaquin Phoenix. Confira:

What a moment. The cast of #Parasite get a standing ovation at the #SAGAwards as they present their film in the best ensemble cast category https://t.co/duqdI5q1az pic.twitter.com/QFaoASIS8A — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Vencedores

Os outros prêmios não trouxeram grandes surpresas. O ator Joaquin Phoenix levou o SAG por seu trabalho em Coringa. Ele também venceu o Globo de Ouro e é o favorito para levar a estatueta de Melhor Ator no Oscar e Renée Zellweger levou como melhor atriz pelo seu papel em Judy – Muito Além do Arco-Íris. Na categoria de televisão, os prêmios principais ficaram para Game Of Thrones e The Crown.

Confira os demais vencedores:

Cinema Melhor elenco: “Parasita” Melhor atriz: Renée Zellweger – “Judy – Muito Além do Arco-Íris” Melhor ator: Joaquin Phoenix – Coringa Publicidade Melhor ator coadjuvante: Brad Pitt – Era uma vez em… Hollywood Melhor atriz coadjuvante: Laura Dern – “História de um casamento” Melhor Elenco de Dublês em Filme: “Vingadores: Ultimato” Televisão Melhor ator em telefilme ou minissérie: Sam Rockwell – “Fosse/Verdon” Publicidade Melhor atriz em telefilme ou minissérie: Michelle Williams – “Fosse/Verdon” Melhor ator em série de drama: Peter Dinklage – “Game Of thrones” Melhor atriz em série de drama: Jennifer Aniston – “The morning show” Melhor ator em série de comédia: Tony Shalhoub – “The marvelous mrs. Maisel” Publicidade Melhor atriz em série de comédia: Phoebe Waller-Bridge – “Fleabag” Melhor elenco em série de comédia: “The marvelous mrs. Maisel” Melhor elenco em série de drama: “The crown” Melhor Elenco de Dublês em série de comédia ou drama: “Game of thrones” Publicidade

