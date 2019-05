Com o retorno de séries bastante aclamadas pelo público, como Black Mirror, Big Little Lies e Jessica Jones, o mês de junho será marcado por grandes estreias em serviços como Netflix, Amazon Prime Video e HBO Go. Há ainda a volta de 3%, primeira série brasileira lançada pela Netflix, que chega à terceira temporada, e Dark, ficção científica alemã que fez sucesso em 2017. Já entre os filmes, dois sucessos de bilheteria, Capitã Marvel e Mulher Maravilha, estão entre as estreias.

Abaixo. os principais destaques do mês:

Black Mirror (5ª temporada)

5 de junho – Netflix

Sem uma temporada inédita em 2018 – houve apenas o lançamento do filme interativo Bandersnatch -, o fenômeno da Netflix retorna logo no começo do mês. Os três episódios do quinto ano já tiveram seus títulos divulgados: Smithereens, Rachel, Jack and Ashley, Too e Striking Vipers. O segundo contará com a participação da cantora Miley Cyrus no elenco.

Capitã Marvel

5 de junho – Now (18,90 reais)

Primeiro filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês) a trazer a história de uma heroína, o longa estrelado por Brie Larson arrecadou 1,127 bilhões de dólares mundialmente. A atriz interpreta Carol Danvers, uma ex-agente da Força Aérea americana recrutada para lutar ao lado do povo alienígena Kree e sem memória sobre suas origens. De volta à Terra para impedir uma invasão, ela passa a descobrir a verdade sobre seu passado.

A Cinco Passos de Você

6 de junho – Now (18,90 reais) e Looke (16,99 reais)

O drama narra a história de Stella (Haley Lu Richardson) e Will (Cole Sprouse), dois adolescentes que se conhecem em uma clínica de tratamento para fibrose cística, doença que afeta a capacidade pulmonar. Os jovens acabam se apaixonando, mas a enfermidade os separa: por causa de bactérias que podem agravar sua condição de saúde, eles devem manter uma distância de dois metros de qualquer pessoa, inclusive um do outro.

3% (3ª temporada)

7 de junho – Netflix

A primeira série brasileira lançada pela Netflix chega à sua terceira temporada, que irá explorar o novo local construído por Michele (Bianca Comparato), a Concha. A nova comunidade é uma alternativa à escassez de recursos do Continente e às restrições humilhantes do Maralto – mas também traz novos desafios para os personagens.

Big Little Lies (2ª temporada)

9 de junho – HBO Go (um episódio por semana)

Inicialmente planejada para ser uma minissérie, Big Little Lies acabou sendo renovada para uma segunda temporada graças ao sucesso que conquistou. Agora, a trama mostrará as consequências para os personagens envolvidos no crime mostrado no primeiro ano. Nesta temporada, o elenco de peso formado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz ganhará mais uma estrela: Meryl Streep dará vida a Mary Louise Wright, mãe de Perry Wright (Alexander Skarsgård).

A Garota no Trem

10 de junho – Netflix

Thriller baseado no livro homônimo da inglesa Paula Hawkins, tem Emily Blunt no papel de Rachel Watson, uma mulher recém-divorciada que se torna obcecada pela vida de um jovem casal que ela observa pela janela do trem durante suas viagens diárias. Após presenciar uma cena chocante, ela descobre que a mulher está desaparecida e decide então recorrer à polícia, envolvendo-se nas investigações.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

12 de junho – Netflix

Documentário da Netflix dirigido por Martin Scorsese abordará turnê famosa de Bob Dylan Documentário da Netflix dirigido por Martin Scorsese abordará turnê famosa de Bob Dylan

Descrito como um misto entre produção documental e filme de concerto, este documentário dirigido por Martin Scorsese conta a história da famosa turnê de Bob Dylan Rolling Thunder Revue, abordando o contexto americano no ano de 1975.

A Mula

13 de junho – Looke (14,99 reais)

Earl Stone, idoso de 90 anos veterano da II Guerra Mundial e premiado horticultor, é pego transportando uma quantidade de cocaína equivalente a 3 milhões de dólares para um quartel de drogas mexicano. O longa é dirigido e estrelado por Clint Eastwood e baseado na história real de Leo Sharp.

Jessica Jones (3ª temporada)

14 de junho – Netflix

Na terceira e última temporada sobre a heroína da Marvel, Jessica (Krysten Ritter) e sua irmã adotiva Trish Walker (Rachael Taylor) precisam se unir e derrubar um psicopata altamente inteligente – mas vão precisar lidar com os efeitos de uma grande perda.

Too Old to Die Young (1ª temporada)

14 de junho – Amazon Prime Video

Nova produção criada do cineasta Nicolas Winding Refn (de Drive). A série explora a cena do crime de Los Angeles, retratando a colisão entre as vidas de um jovem policial, Martin (Miles Teller), e do herdeiro de um cartel de drogas mexicano, Jesus (Augusto Aguilera).

Se a Rua Beale Falasse

19 de junho – Now (14,90 reais) e Looke (9,99 reais)

Tish (KiKi Layne) e Fonny (Stephan James) são dois amigos de infância que acabaram de se descobrir apaixonados um pelo outro. Mas o relacionamento do casal é interrompido quando o rapaz é acusado injustamente de um crime, o que leva a jovem Tish, grávida, a iniciar uma batalha junto com sua mãe (Regina King) para livrar o amado das acusações. Baseado no romance de James Baldwin, o longa é uma produção de Barry Jenkins, mesmo diretor do vencedor do Oscar Moonlight, e rendeu a Regina King uma estatueta da Academia do Oscar de melhor atriz coadjuvante.

Dark (2ª temporada)

21 de junho – Netflix

No final da primeira temporada da ficção científica alemã sobre viagem no tempo, o personagem Jonas é enviado para o ano de 2052, encontrando um futuro pós-apocalíptico. Com oito episódios, o segundo ano deve mostrar o que levou a esse cenário e responder outras perguntas deixadas pela trama.

Hellboy

25 de junho – Now (14,90 reais)

Na nova versão do filme de 2004, David Harbour é quem dá vida a Hellboy, o demônio que se alia aos humanos na batalha contra forças malignas. Quando surgem rumores de que a bruxa Nimue (Milla Jovovich) pode ressuscitar, ele recebe a missão de conter essa ameaça.

Mulher-Maravilha

26 de junho – Telecine Play

A história da heroína da DC foi o filme de super-herói mais lucrativo de 2017, arrecadando 820 milhões de dólares no mundo. Estrelado por Gal Gadot, o longa funciona em boa parte como um filme de origem, mostrando seu passado como Diana, princesa das Amazonas, a saída do lar, a descoberta de seus poderes e a transformação em Mulher-Maravilha.

Dumbo

26 de junho – Now (18,90 reais)

Remake da clássica animação da Disney de 1941, retrata um jovem elefante que possui orelhas imensas que o permitem voar e o transformam em atração de um circo em dificuldades financeiras. A nova versão, dirigida por Tim Burton, conta com Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito e Eva Green no elenco.

O Escolhido (1ª temporada)

28 de junho – Netflix

Série brasileira escrita pelo casal Carolina Munhoz e Raphael Draccon, autores de livros de fantasia, três jovens médicos são enviados para vacinar moradores de um vilarejo no Pantanal. Chegando lá, o serviço médico é recusado pela comunidade, que acredita em um líder enigmático que diz curar doenças sem usar medicina.