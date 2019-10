A cada dois anos, ele é presença garantida. Mesmo quem não gosta de rock e vem ao festival para assistir shows de outros estilos musicais, não resiste ao gigantesco letreiro do Rock in Rio, localizado logo na entrada do público.

Eleito como o principal ponto dos frequentadores para tirar as clássicas selfies que estampam as redes sociais, a placa com o nome do festival já ganhou até um apelido dos frequentadores: “selfódromo”. Mas se em anos anteriores o local costumava atrair longas filas, dessa vez está diferente.

“O tamanho do letreiro é tão grande que por mais cheio que esteja, todo mundo consegue fazer sua foto tranquilamente”, disse o estudante Jerónimo Machado, de 20 anos, que veio a Cidade do Rock nesta quinta (3) para assistir ao show do Red Hot Chili Peppers.

Em seu quinto Rock in Rio, a estudante Michelly Espíndola, de 28 anos, diz que fazer foto na placa de entrada já é uma tradição entre os amigos. “Faço e posto logo nas minhas redes sociais para mostrar que estou aqui. É meu registro predileto do festival”, contou.

Entre os outros points queridinhos do público para os registros do festival estão a roda-gigante, com 36 metros de altura, o tênis gigante da Rota 85, uma referência à primeira edição do Rock in Rio, marcada pelo lamaçal formado nos dias de chuva, e a hashtag com o nome do festival em letras garrafais, que fica próxima à arena do Velódromo.