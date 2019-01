‘Para sempre no meu coração’, diz Bebel Gilberto sobre a mãe, Miúcha

Amigos, parentes e admiradores de Miúcha foram às redes sociais lamentar a morte da cantora , nesta quinta-feira. Um dos grandes nomes da MPB, ela tinha 81 anos e morreu de uma parada respiratória, no Rio de Janeiro.

Uma das homenagens foi da filha Bebel Gilberto, fruto do casamento, já dissolvido, com o cantor e compositor João Gilberto. Miúcha era filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim, e irmã de Chico Buarque, Ana de Hollanda e Cristina Buarque.

Confira as homenagens à cantora:

Que notícia triste! Perdemos Miucha! https://t.co/UTVgH3H94M — Gloria Perez (@gloriafperez) December 27, 2018