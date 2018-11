Paola Carosella cai em prantos por eliminado do ‘MasterChef Profissionais’

Paola Carosella se surpreendeu – e chorou muito — quando André Pionteke terminou eliminado do MasterChef Profissionais, no programa exibido na noite desta terça-feira. Um dos favoritos para chegar à final, o chef saiu da competição com o veredito de que faltava sabor ao prato preparado por ele.

Ironicamente, a prova que tirou André, conhecedor de culinária oriental, era com ingredientes fermentados e ele optou por fazer um kimchi, uma conserva coreana de acelga. O real motivo da saída, seria, segundo ele, uma distração por problemas pessoais.

“Como eu faço kimchi em casa e sempre sirvo nos restaurantes que trabalho, para mim era mais fácil trabalhar com ele. Acho que o prato que eu fiz estava bom, o que não estava muito bem era minha cabeça. Eu estava focado em outras coisas, focando nos problemas e não na solução. Estava com a cabeça no meu filho, na minha família”, disse.

Paola então, não resistiu. Caiu em prantos e disse: “Quase ninguém me inspirou em todas as edições do Masterchef. Você não somente me inspirou, mas eu admiro muito o seu trabalho”.

“Independentemente de prêmio em dinheiro, o Brasil te premiou como Masterchef profissional. Você já ganhou. Você tem talento nato, nasceu para cozinhar e vai dar aula pra gente depois”, disse Paola. Ana Paula Padrão ainda reforçou dizendo que André era o “campeão moral do programa”.

