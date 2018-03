‘Pantera Negra’ quebra recorde no Twitter

Pantera Negra vem fazendo sucesso dentro e fora das salas de cinema. A produção da Marvel se tornou o filme que mais virou assunto no Twitter, divulgou a rede social nesta terça-feira. Até agora, o longa foi assunto de mais de 35 milhões de tuítes. A maior parte das publicações vem dos Estados Unidos, seguido de Reino Unido e Tailândia.

O recorde anterior era de Star Wars: O Despertar da Força (2015), que resgatou a franquia criada por George Lucas na década de 1970. Ele agora é o segundo no ranking. O mais recente filme da saga, Star Wars: Os Últimos Jedi (2017), aparece em terceiro na lista.

Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, Pantera Negra se tornou o primeiro longa desde Avatar (2009) a permanecer por cinco semanas seguidas no topo da bilheteria dos Estados Unidos e Canadá. Por enquanto, a produção arrecadou 1,2 bilhão de dólares no mundo todo e ocupa a 14ª posição na lista de maiores bilheterias da história.