Pannunzio deixa a Band e nega que briga tenha sido motivo

O jornalista Fábio Pannunzio comunicou na noite de quarta-feira 4, em uma série de tuítes, que está deixando a Bandeirantes, depois de mais de vinte anos na emissora. Pannunzio apresentava o Jornal da Noite desde setembro de 2016.

“Amigos, comunico a vocês que estou deixando a Rede Bandeirantes depois de mais de duas décadas de uma relação muito produtiva e feliz. Saio para cuidar da saúde porque preciso ter, por recomendação médica, uma vida menos tensa e mais pacata”, escreveu o jornalista.

Há cerca de uma mês Pannunzio sofreu um infarto enquanto estava na sede da emissora no Morumbi e teve que se afastar por duas semanas para se submeter a uma cirurgia para a colocação de um stent no coração.

No Twitter, o jornalista também negou que sua saída tenha relação com o bate-boca que teve pela rede social com o chefe da secretaria de Comunicação Social (SeCom) do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten. Na segunda-feira 2, Pannunzio chamou o secretário de “dedo-duro intrigante”, “vil” e “covarde” e o acusou de perseguir jornalistas. Wajngarten rebateu e disse que, quem não estivesse falando a verdade na discussão, deveria se demitir.

Vc é um dedo-duro intrigante que só sabe pedir cabeças de jornalistas. Você deve ter passado esses 18 anos aprendendo como ser vil e covarde. https://t.co/6zL0INjM2M — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 2, 2019

Pergunte ao seu chefe Paulo Saad, Johny, Marcelo D’angelo, se ele confirma isso. Se ele confirmar eu me demito. Se ele negar vc se demite, fechado??? Vamos ser objetivos e verdadeiros. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) September 2, 2019

Na manhã desta quinta, Pannunzio escreveu: “Gente, sinto muito decepcioná-los, mas a minha demissão da Band estava definida há cerca de um mês. Esse Fábio jamais teria força para provocar minha demissão. Ao contrário. Os tuítes que ele enviava para os meus chefes eram motivo de chacota na redação”.

Pannunzio não vai se ausentar totalmente da emissora. O jornalista afirmou que ajudará na produção de séries especiais de reportagem. Ele frisou que fará as reportagens “especialmente quando o tema for respeito humano, meio ambiente, combate ao autoritarismo, homofobia, racismo e coisas afins”. E revelou que está fazendo um projeto para a internet cuja construção, nome e proposta ele vai dividir em breve com seus seguidores.

O jornalista agradeceu a emissora pelos anos de trabalho e pela liberdade que teve como comunicador em colocar em prática suas “loucuras”. Em seu lugar na bancada do Jornal da Noite entra interinamente o repórter Sérgio Gabriel. O nome de seu substituto ainda está sendo cotado, mas sem nenhuma decisão final.

Confira a série de publicações de Fábio Pannunzio anunciando sua demissão da Band:

Amigos, comunico a vocês que estou deixando a Rede Bandeirantes depois de mais de duas décadas de uma relação muito produtiva e feliz. Saio para cuidar da saúde porque preciso ter, por recomendação médica, uma vida menos tensa e mais pacata. — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 4, 2019

Quero agradecer aos meus colegas e chefes, sempre leais e corretos. Especialmente ao Johnny, um patrão excepcional que (quase) sempre me permitiu fazer loucuras inimagináveis em outras redações. Digo com muito orgulho que a Band é o lugar mais seguro para um jornalista trabalhar. — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 4, 2019

Saio, mas não saio de tudo. O Mitre já me avisou que vai precisar de mim na produção de séries especiais de reportagem, e é claro que eu as farei. Especialmente quando o tema for respeito humano, meio-ambiente, combate ao autoritarismo, homofobia, racismo e coisas afins. — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 4, 2019

A Band me deu uma carreira que eu jamais teria conseguido repetir em outro lugar. Me deu dois prêmios Esso e muitos outros, inclusive internacionais. Tenho orgulho desse reconhecimento. Como eu disse antes, em outro lugar não teria sido possível. — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 4, 2019

Vou reencontrar vocês na internet em um projeto fantástico cujo nome provisório é PRK30. Mas vocês vão me ajudar a construir a proposta e o nome. Falamos depois sobre isto. — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 4, 2019