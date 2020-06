Pandemia ressuscita relíquias do cinema nas bilheterias

Sem lançamentos, os poucos cinemas americanos abertos (e também alguns drive-in) elevaram no ranking de bilheterias filmes clássicos, que voltaram aos cartazes como alternativa de entretenimento. Jurassic Park do diretor Steven Spielberg, em três dias, arrecadou 517.000 dólares — cerca de 2,6 milhões de reais, sendo exibido em 230 locais. Segundo o portal americano Deadline, esta é a quarta vez que a produção fica na primeira posição do ranking: as outras três foram em 1993, quando o filme foi lançado.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Spielberg ainda aparece em outras duas posições da lista com outras relíquias do cinema. Tubarão de 1975 conquistou o segundo lugar arrecadando 516.000 dólares (pouco mais de 2 milhões de reais) e E.T.: O Extraterrestre, de 1982, que arrematou o oitavo lugar na lista. De todos os dez filmes mais vistos no último final de semana, que celebrou o Dia dos Pais, nos Estados Unidos, cinco são clássicos. Além dos já citados, De Volta Para o Futuro e Goonies, ambos de 1985, completam a lista.

Com mais de 2,4 milhões de casos da doença, os Estados Unidos têm ensaiado uma abertura gradual. Escritórios, lojas, restaurantes ao ar livre, cabeleireiros e barbearias estão entre as empresas autorizadas a reabrir suas portas. Há cerca de mil cinemas em funcionamento no país de um total de 6.000 salas. A rede Cinemark, terceira maior em circuito de filmes, planeja abrir a maioria de suas salas até o dia 17 de julho com novos protocolos sanitários que vão de assentos escalonados até higienização de maçanetas a cada 30 minutos.

Apesar disso, os cinemas drive-in, escassos no período pré-coronavírus, continuam sendo os mais procurados pelos americanos. Aproximadamente 300 estão abertos no país. Entre os 201 espaços que mais lucraram no último final de semana, segundo o Deadline, 160 são deste tipo.