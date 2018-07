Claudia Raia é conhecida por entender muito de peças e musicais, mas mostrou que não domina tanto as regras de futebol na última edição do Domingão do Faustão. Ao ser instada pelo apresentador a dar um palpite para o jogo do Brasil contra o México desta segunda-feira, a atriz, que é jurada do quadro Show dos Famosos, respondeu: “Acho que vai ser 3 x 1, mas vai para os pênaltis”. Contraditória, já que pênaltis só acontecem se houver empate, a resposta deu um olé em Faustão, que pareceu desconcertado.

O apresentador entrou na brincadeira e, em meio aos risos da plateia, provocou: “Eu convido os universitários. Se o jogo vai ser 3 x 1, vai para pênaltis de que jeito?”. Miguel Falabella, que também integra a bancada de jurados do Show dos Famosos, fez troça: “A Claudia Raia nos surpreende sempre”.

As seleções do Brasil e do México disputam, na manhã desta segunda-feira, as oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A partida, que vale vaga na próxima fase da competição, começou às 11h, na cidade de Samara.