Palmirinha volta à TV com participações na Gazeta e na Band

A cozinheira e apresentadora Palmirinha Onofre, sem contrato fixo com uma emissora de televisão desde 2015, voltará à programação de dois canais abertos: Gazeta e Band. A assessoria de imprensa da apresentadora confirmou que ela fará participações especiais no programa Mulheres, apresentado por Regina Volpato na Gazeta, nesta terça-feira, e no Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, na Band, no próximo dia 13.

A volta de Palmirinha à Gazeta, onde trabalhou por mais de dez anos, foi articulada pelo diretor do Mulheres, Ocimar de Castro, que dirigiu a cozinheira no Programa da Palmirinha, do canal pago Bem Simples, entre 2012 e 2015.

Regina Volpato assumiu o Mulheres em janeiro, depois de Cátia Fonseca, antiga apresentadora da atração, ser contratada pela Band para comandar um programa vespertino na emissora. Cátia estreia o Melhor da Tarde no dia 1º de março.

Em entrevista a VEJA no ano passado, Palmirinha afirmou que já recebeu convites de alguns canais para comandar programas diários, mas não tem interesse nesse tipo de contrato. “Não quero mais apresentar um programa todo dia, se fosse duas vezes por semana, até aceitaria. Quero ficar com meus netos e bisnetos, curtir um pouquinho”, disse.