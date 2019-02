Palmirinha pode voltar à TV no programa do Ratinho

A aposentadoria forçada de Palmirinha Onofre pode ser revertida nesta sexta, quando ela aparecerá no Programa do Ratinho dando dicas de culinária, sua especialidade. A participação pode ser a primeira de uma série: o apresentador do SBT fez um convite para a culinarista, recentemente demitida da TV Gazeta, se tornar consultora de seu programa.

A demissão de Palmirinha alçou a apresentadora, de 77 anos, a uma fama que ela até então desconhecia. Seu nome ganhou as redes sociais, junto com o boato de que seria contratada pelo global Mais Você, de Ana Maria Braga. Coube ao diretor Boninho desmentir o boato, o que só fez aumentar a comoção em torno da culinarista.

Em conversa com Ratinho, durante a gravação do programa que vai ao nesta sexta, às 17h50, Palmirinha disse que iria pensar na proposta do apresentador. “Não sei como funcionará sua participação, mas gostaríamos de contar com a sua presença como consultora, pois 66% das nossas telespectadoras são donas-de-casa”, disse Ratinho para ela.