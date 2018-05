Palácio de Kensington divulga fotos oficiais do casamento real

O Palácio de Kensington divulgou nesta segunda-feira três fotos oficiais do casamento do príncipe Harry, do Reino Unido, com a atriz americana Meghan Markle, que aconteceu no sábado, na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, na Inglaterra.

As imagens foram feitas depois da procissão de carruagens, quando os noivos já tinham recebido os títulos de duque e duquesa de Sussex. As fotos mostram o casal no Castelo de Windsor junto com as damas de honra e os pajens escolhidos para a cerimônia e com membros da família real, incluindo a rainha Elizabeth II, o príncipe Charles, o príncipe William e Kate Middleton.

“O duque e a duquesa gostariam de agradecer a todos que participaram das celebrações do casamento”, afirma o comunicado divulgado pelo Palácio nas redes sociais. “Eles se sentem com muita sorte por poderem dividir seu dia especial com todos que se reuniram em Windsor e aqueles que assistiram pela televisão no Reino Unido, países da Commonwealth e pelo mundo.”

Confira as imagens:

O duque e a duquesa de Sussex retratados juntos no East Terrace do Castelo de Windsor após cerimônia de casamento O duque e a duquesa de Sussex retratados juntos no East Terrace do Castelo de Windsor após cerimônia de casamento

Fotografia oficial de casamento lançada pelo duque e duquesa de Sussex reúne as crianças que participaram da cerimônia, entre elas a princesa Charlotte e o príncipe George Fotografia oficial de casamento lançada pelo duque e duquesa de Sussex reúne as crianças que participaram da cerimônia, entre elas a princesa Charlotte e o príncipe George