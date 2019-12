Um dos mais esperados da Comic Con Experience 2019, o painel da Marvel não trouxe grandes novidades ao público. Em participação relâmpago, o diretor dos estúdios Marvel, Kevin Fiege — que nem se sentou — pincelou as vindouras produções do estúdio, exibiu fotos exclusivas de Falcão e o Soldado Invernal, Wanda e Visão e trechos inéditos de Eternos e Viúva Negra.

A chamada Fase 4 dos estúdios Marvel compreenderá um período maior de tempo que suas antecessoras. Enquanto segue os eventos após Vingadores: Ultimato, os novos filmes do filão também trabalharam o passado de personagens conhecidos do público, como Viúva Negra, Visão e Feiticeira Escarlate, além de marcar a ascensão de um novo grupo de super-heróis: Os Eternos.

A equipe sobre-humana protagonizou, provavelmente, a parte mais interessante do painel: um compilado de cenas com pouco mais de três minutos, que mostrou, em primeira mão, o elenco estrelado do filme — que conta com nomes como Angelina Jolie, Kit Harrington e Salma Hayek — em ação. Mais próximo da estreia, o filme solo de Viúva Negra também contou com a exibição de uma sequências exclusiva, que explora o passado da personagem com sua nada convencional família.

A Fase 4 do Universo Compartilhado da Marvel começa em 30 de abril de 2020, com Viúva Negra, e termina em 5 de novembro de 2021, com Thor: Amor e Trovão, contando com séries produzidas exclusivamente para a nova plataforma de streaming da Disney, Disney+.