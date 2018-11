Um mineiro, uma russa, um encontro na Itália, dois anos de vivência na Espanha e um negócio no Ceará. Não é fácil encontrar uma padaria com esse nível de “globalização”. O estabelecimento, aliás, nasceu justamente das andanças do casal Thiago Lima e Irina Chuprunova pela Europa. Acostumados a comer bons pães artesanais na temporada em que moraram na Península Ibérica, eles retornaram para Fortaleza no início de 2016 e logo sentiram falta de padarias com essa oferta na cidade. “A solução foi abrir uma nossa”, diz Irina, com um ainda perceptível sotaque russo. Referências do mundo estão espalhadas no rol de pães e no cardápio da cafeteria da Pâine, ambos assinados por Lima. Ele se formou em gastronomia na Espanha, aprofundou-se no segmento de panificação e, hoje, elabora seus principais itens sem aditivos químicos, com fermentação natural e a partir de farinhas francesas e italianas. Da terra de Irina vem o pão russo de centeio (R$ 28,00 o quilo). Uma forte veia italiana aparece na seção de doze bruschettas do menu, como a toscana, feita com tomate, cebola-roxa, pimentões e berinjela assados no forno (R$ 13,50). Há ainda uma boa influência francesa no pão com trigo-sarraceno (R$ 35,00 o quilo) e nas quinze opções de croissant: desde uma tradicional montagem com creme pâtissière (R$ 11,50) até uma receita de sabores bem locais, com carne de sol desfiada, cebola-roxa, queijo de coalho e molho bechamel (R$ 15,50). Rua Castro Monte, 899, Varjota, ☎ 3267-3566 (80 lugares). 9h/19h (sáb. 8h/18h; dom. 8h/12h; fecha seg.). Aberto em 2016.

