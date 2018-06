Pai de Michael Jackson está em estado terminal, diz família

Joe Jackson, 88 anos, pai do cantor Michael Jackson, está internado com câncer em estágio terminal. Segundo o site americano TMZ, a família afirma que ele vive seus últimos dias e que a doença no pâncreas, em fase 4, não pode mais ser tratada. A esposa, Katherine, está a seu lado, assim como alguns de seus filhos e netos, que se encaminharam para o hospital ao longo da semana, em Las Vegas, para se despedir do patriarca.

Contudo, de acordo com o tabloide britânico Daily Mail, diversos familiares não conseguiram entrar no hospital, por ordens de Joe, que limitou o acesso ao seu quarto. Entre os barrados, estão filhos como a cantora Janet Jackson e Jermaine, um dos ex-integrantes da banda Jackson 5.

Conhecido como o empresário com mãos de ferro que lançou os filhos ao estrelato, Joe sofre de demência e também foi acometido por derrames nos últimos anos.

Histórico

Nascido no Arkansas, Joseph Jackson se casou com Katherine em 1949, com quem teve nove filhos, entre eles as futuras estrelas do pop Michael Jackson e Janet Jackson.

Antes de empresariar os rebentos, Joe também se arriscou como músico nos anos 1950. O sucesso só viria por trás das câmeras na década seguinte, quando lançou o grupo Jackson 5, formado por Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon.

A boa fama não durou muito. Com o fim do grupo e ascensão de Michael, logo acusações dos filhos surgiram, afirmando que Joe os explorava, além de praticar diversos abusos físicos e emocionais.