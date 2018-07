Pai de Meghan Markle vê filha ‘aterrorizada’ com pressão da vida real

A família de Meghan Markle não parece estar disposta a deixar a nova Duquesa de Sussex viver seu conto de fadas em paz. O pai de Meghan, Thomas Markle, que deixou de ir ao casamento da própria filha depois que se descobriu ter lucrado com a venda de fotos em que aparecia fingindo se interessar por notícias do relacionamento entre a atriz e o príncipe Harry, deu uma entrevista dizendo que Meghan está “sob pressão” na realeza. Nas declarações, feitas ao jornal britânico The Sun, o diretor também disse acreditar que a duquesa esteja “aterrorizada” com a vida dentro da família real e temer que enfrente dificuldades na transição de atriz a duquesa.

“Eu vejo nos seus olhos, vejo no seu rosto e no seu sorriso. Eu vi o sorriso dela por anos, eu conheço o sorriso dela. E não gosto do que eu estou vendo agora”, afirmou o pai de Meghan. “Este não é nem um sorriso falso, é um sorriso de dor. Podem ter sido alguns dias ruins. Não sei. Me preocupa muito. Eu acho que ela está sob muita pressão”, declarou.

Markle, de 73 anos, não compareceu ao casamento da filha com o príncipe Harry, em maio, após ter um ataque cardíaco e passar por uma cirurgia dias antes da cerimônia. Na época, ele estava sob grande estresse, já que havia sido revelado que ele e a meia-irmã de Meghan, Samantha, haviam combinado com um paparazzo de fazer fotos positivas dele e vazá-las na imprensa. “Eu não fiz isso por dinheiro, fiz isso para mudar minha imagem. Foi um erro”, disse, após o ocorrido, embora, acredita-se, tenha embolsado mais de 100.000 dólares.

O americano, que hoje vive no México, também falou sobre a família real. “Há um preço muito grande a se pagar para estar casado com essa família”, disse ele, que ainda criticou os costumes e tradições da realeza britânica, chamando-os de “ultrapassados”.