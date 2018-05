Pai de Meghan Markle fará cirurgia no coração e não poderá ir a casamento

A novela sobre a presença ou não do pai de Meghan Markle, Thomas, no casamento da atriz com o príncipe Harry no sábado parece ter chegado ao fim. Poucas horas depois dizer que gostaria de conduzir a filha ao altar no grande dia, Markle afirmou ao site TMZ que não poderá viajar dos Estados Unidos à Inglaterra porque passará por uma cirurgia no coração nesta quarta-feira.

“Os médicos vão liberar as veias entupidas, reparar os danos e colocar um stent onde for necessário”, disse Markle. O pai da atriz contou ter sofrido um ataque cardíaco na semana passada. Nesta terça-feira, ele foi internado para passar por uma bateria de exames após sentir fortes dores no peito.

Na segunda, Markle disse ao site que não iria comparecer ao casamento horas depois que a meia-irmã da atriz, Samantha Grant, revelou que pagou uma empresa de paparazzi para encenar fotos do pai que circularam pela imprensa mundial nos últimos dias. Nas imagens, Thomas Markle aparecia vendo imagens de Meghan com o príncipe Harry e tirando as medidas para a fabricação da roupa que usaria para conduzir a filha ao altar.

Suspeita-se que o lucro com a venda das fotos tenha sido repartido entre o fotógrafo e os parentes de Meghan. Só o pai, segundo tabloides britânicos, teria embolsado 100.000 libras (algo próximo a 500.000 reais) pelas imagens. Ao TMZ, Samantha disse que ele recebeu 1.500 dólares e uma porcentagem em royalties.

Na manhã desta terça, Markle disse que havia mudado de ideia depois que recebeu uma mensagem de Meghan dizendo que a atriz o amava e mostrando preocupação por sua saúde. Ele afirmou que gostaria de comparecer ao casamento caso os médicos o liberassem do hospital.