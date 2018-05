Pai de Meghan Markle assiste ao casamento real de casa: ‘Queria estar lá’

O pai de Meghan Markle assistiu ao casamento da filha com o príncipe Harry, do Reino Unido, da sua casa na Califórnia. Depois de fazer uma cirurgia no coração, Thomas Markle não pôde comparecer à cerimônia. Para o site americano TMZ, ele mandou um recado para Meghan: “Minha bebê está linda e parece muito feliz. Queria estar lá e desejo a eles todo o meu amor e felicidade”.

Thomas Markle estava escalado para acompanhar a filha na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, na Inglaterra. Na segunda-feira, ele anunciou que não iria comparecer ao casamento real horas depois que a meia-irmã da atriz, Samantha Grant, revelou que pagou uma empresa de paparazzi para encenar fotos do pai que circularam pela imprensa mundial nos últimos dias.

Nas imagens, Thomas aparecia vendo fotos de Meghan com o príncipe Harry e tirando as medidas para a fabricação da roupa que usaria para conduzir a filha ao altar. Suspeita-se que o lucro com a venda das fotos tenha sido repartido entre o fotógrafo e os parentes de Meghan. Só o pai, segundo tabloides britânicos, teria embolsado 100.000 libras (algo próximo a 500.000 reais) pelas imagens.

Thomas ainda informou, na mesma entrevista, que havia sofrido um ataque cardíaco na última semana. Na quarta-feira, ele informou à publicação que faria uma cirurgia no coração, que o impediria de ir à cerimônia. “Os médicos vão liberar as veias entupidas, reparar os danos e colocar um stent onde for necessário”, disse Markle.

Na sexta-feira, o Palácio de Kensington anunciou que Meghan seria acompanhada do príncipe Charles em parte do trajeto ao altar.