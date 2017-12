Pai de ator mirim demitido de ‘The Walking Dead’ critica produtor

Carl Grimes protagonizou a surpresa que fechou a primeira metade da oitava temporada de The Walking Dead. No episódio exibido no domingo, que marca a pausa do seriado até o próximo ano, o personagem revelou ter sido mordido por um zumbi — sentença de morte na trama. Na vida real, o ator Chandler Riggs, 18 anos, parte da série desde o 9, não gostou da reviravolta. O pai do rapaz resolveu se pronunciar nas redes sociais, criticando Scott Gimple, produtor executivo da atração.

“Ver Gimple demitir meu filho duas semanas antes do aniversário de 18 anos dele e depois de lhe dizer que ainda o queriam por mais três anos foi decepcionante”, escreveu William Riggs em seu Facebook. “Eu sei o quanto isso o machucou”, completou.

Após a exibição do episódio, Chandler concedeu uma entrevista ao The Hollywood Reporter para dizer que a futura morte de seu personagem não foi uma escolha sua. Ele estava prestes a completar 18 anos e havia decidido adiar o ingresso na faculdade por mais um ano para poder se dedicar à atuação.

Scott afirmou que a morte do personagem, que não ocorre na história em quadrinhos da qual a série é derivada, é importante para o desenvolvimento dos personagens na série daqui em diante.

Andrew Lincoln, que interpreta Rick, pai de Carl, disse que não soube reagir quando o produtor lhe contou que Chandler não estaria mais no elenco após a morte de seu personagem. “Eu tentei adivinhar quatro vezes e nunca imaginei que seria o Chandler Riggs, foi preciso Scott dizer. Eu fiquei mudo por um minuto. Sempre pensei que Carl seria quem levaria a série adiante”, contou Andrew.

O pai de Chandler agradeceu aos fãs por todo o carinho pelo trabalho do filho. “Mas nós também sabemos da sorte de ter participado de tudo e agradecemos o amor dos fãs ao longo destes anos!”.