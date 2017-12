Página pesquisa filmes e séries manchados por casos de assédio

A onda de denúncias de assédio e abuso sexual em Hollywood tem crescido tanto que muita gente está confusa sobre quem está envolvido e como. Mas já surgiu uma ferramenta prática para esclarecer quem está queimado no cinema e na televisão. O Rotten Apples se inspira no popular Rotten Tomatoes, que mede a aprovação ou não de uma produção a partir do burburinho de críticos americanos. A diferença é que a nova página, traduzida como “maçãs podres”, avalia cada título pelo número de profissionais acusados de má conduta sexual.

Basta procurar pelo título do filme ou da série de TV para saber se um diretor, produtor, roteirista ou membro do elenco recebeu denúncias. A busca por Louie, por exemplo, indica que o ator e produtor executivo Louis C. K. está encrencado e um link leva à página do The New York Times sobre a acusação de cinco mulheres contra o comediante. O mesmo ocorre com qualquer filme de Quentin Tarantino, como Os Oito Odiados, que traz o nome de Harvey Weinstein, produtor acusado por dezenas de mulheres de assédio, abuso e estupro. Seu irmão, Bob Weinstein, também aparece na pesquisa, já que foi acusado de assédio por uma mulher.

Segundo a página, os idealizadores esperam mostrar como práticas abusivas são comuns na indústria do entretenimento e facilitar o uso de informações para a imprensa. “De forma alguma, este site pretende servir de condenação completa de um projeto”, ressaltam os idealizadores. Eles também explicam que os leitores podem relatar qualquer omissão ou dado incorreto. Toda avaliação apresenta o link de uma reportagem que atesta as informações.