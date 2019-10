Pabllo Vittar vai representar o Brasil no Europe Music Awards

A MTV anunciou nesta segunda-feira 28 que o MTV Europe Music Awards (MTV EMA) terá, pela primeira vez na história, um representante brasileiro na lista de apresentações. A cantora Pabllo Vittar vai assumir o pré-show da premiação que acontece em Sevilha, na Espanha, no dia 3 de novembro, próximo domingo.

“Estou muito feliz com esse convite para realizar a minha primeira performance no MTV EMA. Será uma apresentação especial, de muito ‘flash pose’, dança e alegria para os telespectadores de todo o mundo”, declarou. Pabllo entoará os seus hits diretamente do tapete vermelho, que também contará com apresentações da popstar americana Sofia Reyes e do porto-riquenho Jhay Cortez.

Já no evento principal, nomes como Akon, o ex-One Direction Niall Horan e a americana Halsey assumirão o palco da premiação, que terá ainda com uma performance externa da banda Green Day na Plaza de España.

Além da apresentação, Pabllo ainda concorre a uma estatueta na categoria de Melhor Artista Brasileiro ao lado de Anitta, Emicida, Kevin O Chris e Ludmilla.

O evento terá transmissão ao vivo para 180 países. No Brasil, o canal fechado MTV exibe a premiação a partir das 17h.