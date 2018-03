Pabllo Vittar terá programa sobre sua vida no Multishow

O Multishow divulgou nesta terça-feira os detalhes sobre o programa que Pabllo Vittar terá no canal. Prazer, Pabllo Vittar será uma série de quatro episódios sobre a vida da cantora, passando por sua infância, seus ídolos e a construção de sua carreira. A atração tem estreia prevista para 1º de maio, às 21h.

Pabllo contará a própria história e contará com a participação de alguns convidados, ainda não revelados. A cantora já se apresentou e fez parcerias com nomes como Anitta, Diplo, Lucas Lucco e Fergie – ao lado da ex-vocalista do Black Eyed Peas, aliás, cantou no Rock in Rio, tornando-se a primeira drag queen a conquistar a subir ao palco mundo do festival.