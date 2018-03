Pabllo Vittar mostra resultado de cirurgia no nariz: ‘Ficou bafo’

Pabllo Vittar tirou o curativo do nariz e foi para a festa de aniversário de Anitta, evento que rendeu o clipe Indecente, transmitido ao vivo nas redes sociais. Antes da balada, Pabllo fez um vídeo no Instagram, mostrando o resultado da cirurgia. “Olhem, meninas, sem o curativo. Ficou bafo.”

Pabllo Vittar antes (esquerda) e depois (direita) da cirurgia Pabllo Vittar antes (esquerda) e depois (direita) da cirurgia

Na semana passada, a cantora passou por três procedimentos cirúrgicos no nariz: correção do desvio de septo, remoção de adenoide (conjunto de tecido linfoide, parecido com gânglios, que ficam nas cavidades nasais e podem causar dificuldade para respirar) e plástica no nariz.

O motivo, contudo, não seria estético. “Foi uma questão de saúde”, afirmou representante da cantora.