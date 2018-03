Pabllo Vittar faz plástica e outras duas cirurgias no nariz

Pabllo Vittar foi submetida a três procedimentos cirúrgicos no nariz. A cantora publicou no Instagram vídeos em que mostra os curativos no rosto. Segundo a assessoria de imprensa de Pabllo, ela passou, de uma vez, por cirurgias para correção do desvio de septo, remoção de adenoide (conjunto de tecido linfoide, parecido com gânglios, que ficam nas cavidades nasais e podem causar dificuldade para respirar) e plástica no nariz.

O motivo, contudo, não seria estético. “Foi uma questão de saúde”, afirmou representante da cantora. Como Pabllo está de férias, o tratamento médico não vai afetar sua agenda de shows.