Pabllo Vittar diz que sonha em ser rainha de bateria

Convocada como um dos destaques da Beija-Flor, Pabllo Vittar disse que sonha em ser rainha de bateria. “Se eu recebesse o convite, toparia na hora”, afirmou a cantora, que tem em Sabrina Sato sua referência de samba no pé.

Pabllo, que entrou na Sapucaí rodeada de seguranças e causou alvoroço em um dos maiores camarotes da folia, também comemorou sua vida amorosa: “Solteira, sim. Sozinha, não. Não fico mais sozinha!”.

Com o enredo “‘Monstro é aquele que não sabe amar”, a Beija-Flor entrará na Sapucaí para lembrar os 200 anos de Frankenstein, da escritora inglesa Mary Shelley. O desfile mira em problemas variados, como as desigualdades sociais (uma escultura de favela será ladeada por uma de prédio de luxo), a destruição ambiental (um dos carros aparecerá com lixo) e a violência (haverá até simulação de um assalto). O carro alegórico de Pabllo será sobre LGBTfobia.