Pabllo Vittar adia gravação após acertar joelhada no próprio olho

Pabllo Vittar precisou cancelar uma sessão de gravação de seu próximo clipe por um acidente inusitado: deu uma joelhada no próprio olho. “Ai que saco, vou ter que cancelar a gravação de hoje do clipe pra poder cuidar desse olho inchado. Não dá pra gravar clipe assim, né gente! Que saco”, contou nesta quarta-feira no Instagram.

Antes, a cantora havia publicado outros stories enquanto passava gelo na região atingida. “Eu tava ensaiando pro clipe, tava tudo certo. Aí eu fui brincar, me jogar num colchão e dei uma joelhada na minha cara”, disse. “Tô com muito ódio de mim mesma. Como que a pessoa é burra de se dar uma joelhada? Mas é isso aí, botar um gelinho e desinchar.”

Pabllo ainda mandou um recado final: “Acontece. Mas, pra você que me desejou esse olho roxo, minha filha, se prepare, porque minha vingança é artística, não é emocional.”

“Tirando as brincadeiras de lado, vou ter que cuidar desse olho roxo pra gravar o clipe. Sigo firme. Semana que vem eu gravo o clipe. Tô muito feliz, mesmo com olho inchado”, concluiu.