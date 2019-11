Pabllo Vittar quebra hegemonia de Anitta em premiação internacional

Pabllo Vittar tem um motivo muito especial para comparecer ao Ema (European Music Awards), premiação da MTV que acontece hoje em Sevilha, na Espanha. A drag levou o prêmio de Melhor Artista Brasileiro, quebrando uma sequência de cinco vitórias da cantora Anitta (os outros candidatos eram a cantora Ludmilla e o funkeiro Kevin O Cris). “Quero agradecer a todos que viciaram a bateria do celular votando, que acreditaram na gente e que dedicou (sic) um minuto do seu tempo para poder votar em mim! Muito obrigado a todos os vittalovers, à minha família e à minha equipe por esse momento”, declarou ela, em sua conta no Twitter.

A drag de 25 anos lançou um novo álbum, 111, que foi disponibilizado nas plataformas de streaming nesta semana. Pabblo vai se apresentar no Ema, tornando-se o primeiro artista brasileiro a participar da premiação. A cerimônia vai ao ar às 18h (horário de Brasília).