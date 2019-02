Ozzy Osbourne é internado por complicações ligadas a gripe

O cantor britânico Ozzy Osbourne foi internado devido a complicações de uma gripe. Ele está sendo tratado no Keck Hospital of University of Southern California, em Los Angeles, desde segunda-feira 4, segundo a revista americana Variety. Sua mulher, Sharon Osbourne, confirmou a informação nas redes sociais e afirmou que “os médicos acharam que essa era a melhor forma de acelerar sua recuperação”. Ela agradeceu “a preocupação e o amor” dos fãs.

Em 29 de janeiro, o site oficial do ex-vocalista do Black Sabbath publicou um comunicado avisando ao público que a turnê europeia No More Tours 2, feita em parceria com a banda Judas Priest, estava sendo adiada por problemas de saúde do cantor.

“Osbourne foi diagnosticado com uma infecção respiratória severa que os médicos acreditam poder evoluir para uma pneumonia, devido à intensidade física das performances ao vivo e ao extenso cronograma de viagens por uma Europa em condições duras de inverno”, dizia o texto.

No mesmo informativo, o cantor pediu desculpas aos fãs pelo adiamento e afirmou que a turnê estava sendo reagendada para setembro.