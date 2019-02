Ozzy, Kiss e Judas Priest salvam o Monsters of Rock

1. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 1/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

2. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 2/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

3. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 3/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

4. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 4/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

5. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 5/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

6. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 6/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

7. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 7/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

8. Público durante show do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 8/99 Público durante show do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante show do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

9. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 9/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

10. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 10/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

11. Apresentação do Kiss, em São Paulo zoom_out_map 11/99 Apresentação do Kiss, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss, em São Paulo

12. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 12/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

13. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 13/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

14. Público durante show do Kiss, em São Paulo zoom_out_map 14/99 Público durante show do Kiss, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante show do Kiss, em São Paulo

15. Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 15/99 Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Kiss no Monsters of Rock, em São Paulo

16. Público durante show do Kiss, em São Paulo zoom_out_map 16/99 Público durante show do Kiss, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante show do Kiss, em São Paulo

17. Família antes da apresentação do Kiss no Monsters of Rock zoom_out_map 17/99 Família antes da apresentação do Kiss no Monsters of Rock (Rodrigo Antonio/VEJA) Família antes da apresentação do Kiss no Monsters of Rock

18. Festival Monsters of Rock 2015 - Unisonic zoom_out_map 18/99 Michael Kiske, vocalista da banda alemã Unisonic (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Michael Kiske, vocalista da banda alemã Unisonic

19. Festival Monsters of Rock 2015 - Unisonic zoom_out_map 19/99 Público durante show da banda alemã Unisonic no festival Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Público durante show da banda alemã Unisonic no festival Monsters of Rock, em São Paulo

20. Festival Monsters of Rock 2015 - Unisonic zoom_out_map 20/99 Kai Hansen e Michael Kiske da banda alemã Unisonic (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Kai Hansen e Michael Kiske da banda alemã Unisonic

21. Festival Monsters of Rock 2015 - Unisonic zoom_out_map 21/99 Público durante show da banda Unisonic no festival Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Público durante show da banda Unisonic no festival Monsters of Rock, em São Paulo

22. Festival Monsters of Rock 2015 - Unisonic zoom_out_map 22/99 Kai Hansen, guitarrista da banda Unisonic (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Kai Hansen, guitarrista da banda Unisonic

23. Festival Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 23/99 Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo

24. Festival Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 24/99 Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo

25. Festival Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 25/99 Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo

26. Festival Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 26/99 Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Fãs da banda Kiss capricham na maquiagem antes do show em São Paulo

27. Festival Monsters of Rock 2015 - Yngwie Malmsteen zoom_out_map 27/99 Público acompanha o show do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Público acompanha o show do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen

28. Festival Monsters of Rock 2015 - Yngwie Malmsteen zoom_out_map 28/99 O guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se apresenta no festival Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) O guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se apresenta no festival Monsters of Rock 2015, em São Paulo

29. Festival Monsters of Rock 2015 - Yngwie Malmsteen zoom_out_map 29/99 O guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se apresenta no festival Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) O guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se apresenta no festival Monsters of Rock 2015, em São Paulo

30. Festival Monsters of Rock 2015 - Yngwie Malmsteen zoom_out_map 30/99 Público acompanha o show do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Público acompanha o show do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen

31. Festival Monsters of Rock 2015 - Yngwie Malmsteen zoom_out_map 31/99 O guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se apresenta no festival Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) O guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se apresenta no festival Monsters of Rock 2015, em São Paulo

32. Festival Monsters of Rock 2015 - Yngwie Malmsteen zoom_out_map 32/99 Público acompanha o show do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Público acompanha o show do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen

33. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 33/99 Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo

34. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 34/99 Michael Starr (Ralph Saenz), vocalista da banda Steel Panther (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Michael Starr (Ralph Saenz), vocalista da banda Steel Panther

35. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 35/99 Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther

36. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 36/99 Lexxi Foxxx (Travis Haley) e Michael Starr (Ralph Saenz) da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Lexxi Foxxx (Travis Haley) e Michael Starr (Ralph Saenz) da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo

37. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 37/99 Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo

38. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 38/99 Michael Starr (Ralph Saenz) e Lexxi Foxxx (Travis Haley) da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Michael Starr (Ralph Saenz) e Lexxi Foxxx (Travis Haley) da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo

39. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 39/99 Mulher exibe os seios durante show da banda Steel Panther no Monsters of Rock em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Mulher exibe os seios durante show da banda Steel Panther no Monsters of Rock em São Paulo

40. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 40/99 Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther



(Rodrigo Antonio/VEJA.com) Lexxi Foxxx (Travis Haley) baixista da banda Steel Panther





41. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 41/99 Satchel (Russ Parrish), guitarrista da banda Steel Panther que se apresenta durante o Monsters of Rock na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Satchel (Russ Parrish), guitarrista da banda Steel Panther que se apresenta durante o Monsters of Rock na Arena Anhembi, em São Paulo

42. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 42/99 Lexxi Foxxx (Travis Haley) e Michael Starr (Ralph Saenz) da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Lexxi Foxxx (Travis Haley) e Michael Starr (Ralph Saenz) da banda Steel Panther durante show na Arena Anhembi, em São Paulo

43. Festival Monsters of Rock 2015 - Steel Panther zoom_out_map 43/99 Michael Starr (Ralph Saenz), vocalista da banda Steel Panther (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Michael Starr (Ralph Saenz), vocalista da banda Steel Panther

44. Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 44/99 Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

45. Ozzy no Monsters of Rock 2015, em São Paulo​ zoom_out_map 45/99 Ozzy no Monsters of Rock 2015, em São Paulo​ (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy no Monsters of Rock 2015, em São Paulo​

46. Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 46/99 Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

47. Público durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 47/99 Público durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

48. Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 48/99 Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

49. Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 49/99 Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

50. Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 50/99 Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

51. Ozzy no Monsters of Rock 2015, em São Paulo​ zoom_out_map 51/99 Ozzy no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

52. Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 52/99 Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

53. Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 53/99 Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Ozzy durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

54. Público durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 54/99 Público durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante o Monsters of Rock 2015, em São Paulo

55. Judas Priest no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 55/99 Judas Priest no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Judas Priest no Monsters of Rock 2015

56. Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 56/99 Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

57. Judas Priest no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 57/99 Judas Priest no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Judas Priest no Monsters of Rock 2015

58. Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 58/99 Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

59. Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 59/99 Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

60. Judas Priest no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 60/99 Judas Priest no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Judas Priest no Monsters of Rock 2015

61. Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 61/99 Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

62. Judas Priest no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 62/99 Judas Priest no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Judas Priest no Monsters of Rock 2015

63. Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 63/99 Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

64. Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 64/99 Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

65. Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo zoom_out_map 65/99 Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Judas Priest no Monsters of Rock 2015, em São Paulo

66. Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 66/99 Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015

67. Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 67/99 Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015

68. Sem o líder Lemmy Kilmister, integrantes da banda Motörhead se apresentam com o Sepultura no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 68/99 Sem o líder Lemmy Kilmister, integrantes da banda Motörhead se apresentam com o Sepultura no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Sem o líder Lemmy Kilmister, integrantes da banda Motörhead se apresentam com o Sepultura no Monsters of Rock 2015

69. Derrick Green, vocalista da banda Sepultura durante apresentação no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 69/99 Derrick Green, vocalista da banda Sepultura durante apresentação no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Derrick Green, vocalista da banda Sepultura durante apresentação no Monsters of Rock 2015

70. Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 70/99 Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Apresentação do Motörhead e Sepultura no Monsters of Rock 2015

71. Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura durante apresentação no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 71/99 Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura durante apresentação no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura durante apresentação no Monsters of Rock 2015

72. Sem o líder Lemmy Kilmister, integrantes da banda Motörhead se apresentam com o Sepultura no Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 72/99 Sem o líder Lemmy Kilmister, integrantes da banda Motörhead se apresentam com o Sepultura no Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Sem o líder Lemmy Kilmister, integrantes da banda Motörhead se apresentam com o Sepultura no Monsters of Rock 2015

73. Público durante o Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 73/99 Público durante o Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante o Monsters of Rock 2015

74. Jay Buchanan, vocalista da banda Rival Sons zoom_out_map 74/99 Jay Buchanan, vocalista da banda Rival Sons (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Jay Buchanan, vocalista da banda Rival Sons

75. Jay Buchanan, vocalista da banda Rival Sons zoom_out_map 75/99 Jay Buchanan, vocalista da banda Rival Sons (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Jay Buchanan, vocalista da banda Rival Sons

76. Banda norte-americana Rival Sons se apresenta durante a 6ª do Monsters of Rock na Arena Anhembi, em São Paulo zoom_out_map 76/99 Banda norte-americana Rival Sons se apresenta durante a 6ª do Monsters of Rock na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Banda norte-americana Rival Sons se apresenta durante a 6ª do Monsters of Rock na Arena Anhembi, em São Paulo

77. Scott Holiday, guitarrista da banda Rival Sons zoom_out_map 77/99 Scott Holiday, guitarrista da banda Rival Sons (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Scott Holiday, guitarrista da banda Rival Sons

78. Mike Miley, bateirista da banda Rival Sons zoom_out_map 78/99 Mike Miley, bateirista da banda Rival Sons (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Mike Miley, bateirista da banda Rival Sons

79. Todd Ögren-Brooks nos teclados, acompanha a banda durante a turnê do disco Great Western Valkyrie zoom_out_map 79/99 Todd Ögren-Brooks nos teclados, acompanha a banda durante a turnê do disco Great Western Valkyrie (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Todd Ögren-Brooks nos teclados, acompanha a banda durante a turnê do disco Great Western Valkyrie

80. Todd Ögren-Brooks nos teclados, acompanha a banda durante a turnê do disco Great Western Valkyrie zoom_out_map 80/99 Todd Ögren-Brooks nos teclados, acompanha a banda durante a turnê do disco Great Western Valkyrie (VEJA.com/VEJA) Todd Ögren-Brooks nos teclados, acompanha a banda durante a turnê do disco Great Western Valkyrie

81. Alex Beyrodt, guitarrista da banda Primal Fear zoom_out_map 81/99 Alex Beyrodt, guitarrista da banda Primal Fear (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Alex Beyrodt, guitarrista da banda Primal Fear

82. Ralf Scheepers e Alex Beyrodt da banda Primal Fear zoom_out_map 82/99 Ralf Scheepers e Alex Beyrodt da banda Primal Fear (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Ralf Scheepers e Alex Beyrodt da banda Primal Fear

83. Ralf Scheepers vocalista da banda Primal Fear zoom_out_map 83/99 Ralf Scheepers vocalista da banda Primal Fear (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Ralf Scheepers vocalista da banda Primal Fear

84. Ralf Scheepers vocalista da banda Primal Fear zoom_out_map 84/99 Ralf Scheepers vocalista da banda Primal Fear (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Ralf Scheepers vocalista da banda Primal Fear

85. Banda alemã Primal Fear se apresenta na Arena Anhembi, em São Paulo zoom_out_map 85/99 Banda alemã Primal Fear se apresenta na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Banda alemã Primal Fear se apresenta na Arena Anhembi, em São Paulo

86. Alex Beyrodt e Matt Sinner da banda Primal Fear zoom_out_map 86/99 Alex Beyrodt e Matt Sinner da banda Primal Fear (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Alex Beyrodt e Matt Sinner da banda Primal Fear

87. Banda alemã Primal Fear se apresenta na Arena Anhembi, em São Paulo zoom_out_map 87/99 Banda alemã Primal Fear se apresenta na Arena Anhembi, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA.com) Banda alemã Primal Fear se apresenta na Arena Anhembi, em São Paulo

88. Público durante o Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 88/99 Público durante o Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante o Monsters of Rock 2015

89. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 89/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

90. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 90/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

91. Público durante o Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 91/99 Público durante o Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante o Monsters of Rock 2015

92. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 92/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

93. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 93/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

94. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 94/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

95. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 95/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

96. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 96/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

97. Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo zoom_out_map 97/99 Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo (Rodrigo Antonio/VEJA) Público chega para o Monsters of Rock, em São Paulo

98. Público durante o Monsters of Rock 2015 zoom_out_map 98/99 Público durante o Monsters of Rock 2015 (Rodrigo Antonio/VEJA) Público durante o Monsters of Rock 2015