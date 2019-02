Ovo que viralizou no Instagram revela campanha em prol da saúde mental

Desde seu surgimento, o ovo que se tornou a imagem mais curtida da história no Instagram levantou especulações sobre seu real propósito – com teorias que variavam desde uma jogada de marketing até simplesmente uma forma de diversão. Semanas após bater o recorde da socialite Kylie Jenner e conquistar 52 milhões de curtidas, o Ovo – batizado de Eugene – resolveu usar o poder de seus 10 milhões de seguidores para promover uma causa que ultrapassa qualquer brincadeira: incentivar o público a cuidar de sua saúde mental.

Duas semanas após atingir a meta, a conta publicou uma série de imagens em que a casca do Ovo aparecia rachando gradualmente. Na última foto divulgada, o anúncio foi feito. “A espera acabou. Tudo será revelado neste domingo após o Super Bowl. Assista com exclusividade no Hulu [serviço de streaming americano concorrente da Netflix]”

A plataforma, então, divulgou um comercial no qual o Ovo reflete sobre como sua fama afetou sua saúde mental. “Recentemente, eu comecei a rachar. A pressão das redes sociais está me afetando. Se você está lutando contra isso também, fale com alguém. Nós vamos superar”, incentiva.

A mensagem é seguida por um link que redireciona para o site da Mental Health America, organização não governamental cuja missão é promover a saúde mental como prioridade na vida dos americanos. “Nós gostaríamos de agradecer ao Ovo por colocar o holofote na questão da saúde mental com uma importante mensagem. Nem todos escolhem lutar abertamente por sua saúde mental, mas você o fez para 1 a cada 5 americanos que vivem com algum problema”, escreveu a ONG no Twitter.

Bastidores

Em entrevista ao The New York Times, os criadores do perfil – Chris Godfrey, Alissa Khan-Whelan e C.J. Brown – revelaram que, após o sucesso da conta, as propostas começaram a aparecer com frequência. “Várias ofertas e oportunidades incríveis chegaram à mesa”, afirmou Alissa. “Muitas. Nós não compartilhamos detalhes porque achamos que isso não é sobre nós. É sobre Eugene, o ovo, e o que ele pode fazer.”

Segundo o trio, o vídeo produzido em parceria com o Hulu será o primeiro de uma série de causas que Eugene irá defender. “Foi um momento de sorte que chamou a atenção do mundo”, disse Godfrey sobre a fama da conta. “O que você faz com essa atenção é o que realmente importa.”