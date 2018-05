‘Outro Lado’: tiro de Clara sai pela culatra e Sophia vira o jogo

Clara (Bianca Bin) tentou bancar a espertinha no julgamento de Sophia (Marieta Severo), durante o capítulo desta quarta-feira de O Outro Lado do Paraíso, mas o tiro acabou saindo pela culatra. Depois de assistir calada à mãe quase ser condenada pelo assassinato de Laerte (Raphael Vianna), a mocinha revelou um dado que poderia ter poupado Beth (Glória Pires) de um julgamento doloroso: ela esteve com o morto antes da mamãe entrar no quarto.

A sede de vingança, no entanto, impediu Clara de enxergar um detalhe importantíssimo: ela não tinha nenhuma prova de que a vilã tinha matado Laerte. A protagonista esperava que o júri, que nada tem a ver com sua vida e o restrito círculo de pessoas ao seu redor, concluísse que Sophia era a única pessoa que poderia ter estado no quarto antes dela, e atacado o segurança com a tesoura.

O advogado da vilã pegou carona na manobra desesperada de Clara para virar o jogo. Diante da falta de provas e do raciocínio pouco lógico da ricaça, ele sugeriu que tudo não passava de uma grande armação contra sua cliente – o que faz bastante sentido, olhando de fora. Sophia, então, acabou por cima.