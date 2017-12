‘Outro Lado do Paraíso’ cresce – e ‘Apocalipse’ amarga 8 pontos

No ar há um mês e meio, O Outro Lado do Paraíso está marcando audiência digna de reta final de novela. A trama de Walcyr Carrasco para a faixa das 9 da Globo bateu novo recorde nesta terça-feira, quando chegou aos 42 pontos no Ibope na Grande São Paulo. Cresceu dois pontos em relação ao recorde anterior, que era da segunda-feira, quando obteve 40 pontos.

Enquanto o principal produto da Globo só cresce, o mesmo não pode ser dito da aposta da concorrente Record na dramaturgia. Apocalipse, novo folhetim de Vivian de Oliveira, autora do fenômeno Os Dez Mandamentos, amargou 8 pontos na Grande São Paulo nesta terça-feira.

O desempenho sofrido da novela é notado principalmente se comparado ao de outras produções da casa. A reprise de Os Dez Mandamentos, que está sendo transmitida antes do SP Record, das 18h15 às 19h15, marcou 7 pontos de média em São Paulo nesta terça, apenas um a menos. Já Belaventura, exibida antes de Apocalipse, obteve média também apenas um pouco menor, com 6 pontos.