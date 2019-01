São Paulo completa 465 anos nesta sexta-feira (25). Em homenagem ao aniversário da maior cidade brasileira, os seguidores do @vejanoinsta, a página de VEJA no Instagram, responderam à pergunta: “qual música faz você se lembrar de São Paulo?”. As respostas inspiraram a playlist SP 465 Anos.

Ouça a seleção, com artistas como Adoniran Barbosa, Caetano Veloso, Rita Lee e Racionais, no Spotify.