Otaviano Costa chora e sai em defesa de Flavia Alessandra na Rádio Globo

Otaviano Costa saiu em defesa da esposa, Flavia Alessandra, que está no meio de uma disputa pela herança de Marcos Paulo com a viúva do diretor, Antônia Fontenelle. Em seu programa matinal na Rádio Globo, No Ar, o apresentador não segurou as lágrimas enquanto fazia uma homenagem à atriz — que completou 44 anos na última quinta-feira — e afirmou que ela tem sido alvo de maldades.

“Ela é de ouro, uma mulher, uma mãe que merece todo amor e respeito do mundo. Venho acompanhando tantas maldades para cima da minha esposa sem ela ter feito nada, a não ser representar a filha em uma situação que eu não gostaria de estar vivendo. Como pai e marido, nada posso fazer, pois não tenho direito. Fico vendo gente que desconhece tudo e ataca minha esposa, como se a justiça da internet fosse verdadeira”, declarou o apresentador, chorando.

Antes de engatar o romance com Otaviano Costa em 2006, Flávia Alessandra foi casada com o também ator Marcos Paulo, com quem tem uma filha, Giulia. Diante da morte do ator, em 2012, a menina — representada pela mãe, pois era menor de idade — e as irmãs entraram em uma batalha judicial pela herança do pai contra Antônia Fontenelle, esposa de Marcos na época de sua morte.

Na última segunda-feira, Antônia Fontenelle foi judicialmente excluída da lista de herdeiros de Marcos Paulo, e acusou Flávia Alessandra de atrapalhar sua carreira por ter um protetor na Globo.