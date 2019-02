Osesp transmite concerto pela internet neste sábado

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) transmite neste sábado concerto ao vivo pela internet com repetório George Gershwin e de Ravel. Comandada pelo regente convidado Yan Pascal Tortelier a orquestra vai interpretar composições de George Gershwin e de Ravel. A transmissão vai ser realizada direto da Sala São Paulo através do site da Osesp a partir das 16 horas. O acesso é grátis e não é preciso se cadastrar com antecedência.

O concerto vai ter a participação do pianista franco-canadense Louis Lortie que toca pela primeira vez com a Osesp.

A primeira transmissão online de um concerto da Osesp teve 23 mil acessos, em julho de 2011. O número é o equivalente a 16 vezes a lotação da Sala São Paulo.