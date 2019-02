Oscar vai entregar quatro prêmios em intervalos de transmissão da festa

A entrega de alguns prêmios do Oscar não poderá ser vista pela televisão pelo público que acompanhará a edição de 2019, que acontece no próximo dia 24. Segundo o site da revista Variety, os troféus de melhor fotografia, edição, curta-metragem e maquiagem e cabelo serão entregues durante os intervalos da cerimônia.

Um compilado com os discursos de agradecimento dos vencedores será exibido na transmissão do evento. Já a entrega completa dos prêmios poderá ser vista pela internet, no site oficial do Oscar.

A organização da cerimônia enfatizou, em e-mail enviado aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que a festa deve se dar em três horas este ano. O presidente da Academia, John Bailey, afirmou no comunicado que os vencedores de todas as categorias terão 90 segundos após o anúncio de seus nomes para chegar ao palco e terminar seu discurso.

A mudança parece ser resultado da preocupação da Academia com a baixa audiência que o Oscar vem conquistando nos Estados Unidos nos últimos anos. Em 2018, a audiência foi de 26,5 milhões de pessoas no país americano, a menor da história da premiação.