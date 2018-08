Oscar cria novo prêmio para homenagear filmes populares

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta quarta-feira, uma nova categoria para o Oscar, a fim de contemplar filmes populares. O nome do prêmio ainda não foi divulgado, tampouco os critérios de elegibilidade. Com a mudança, franquias como Os Vingadores — antes restritas aos prêmios técnicos — poderão ter a chance de brilhar na premiação.

A organização também propôs reduzir a cerimônia do Oscar em uma hora. Para tal, alguns prêmios serão entregues durante os intervalos comerciais da cerimônia, posteriormente editados e exibidos no final. A Academia ainda adiantou a premiação de 2020 para o início de fevereiro – normalmente, ela ocorre no fim do mês.

Em carta aos membros da Academia, o reeleito presidente John Bailey — cujo primeiro mandato foi marcado por acusações de assédio sexual –, afirmou: “Muitos de vocês sugeriram mudanças para manter o Oscar e nossa Academia relevantes neste mundo em constante mudança. O conselho está levando a sério essa missão”.